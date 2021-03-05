زوج ملكة بريطانيا يعود لمستشفى خاص بعد الخضوع لجراحة في القلب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

عاد الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة بلندن بعدما خضع "لجراحة ناجحة" جراء مشكلة سابقة كانت موجودة في القلب في مستشفى تموله الدولة بمكان آخر فى بريطانيا.

وقالت وكالة بي ايه ميديا (وكالة برس أسوسييشن البريطانية سابقا) اليوم الجمعة أن الأمير فيليب 99 عاما "خضع لجراحة ناجحة لمشكلة سابقة كانت موجودة في القلب في مستشفى سانت بارثولوميوز هوسبيتال في مدينة لندن يوم الأربعاء، قبل ثلاثة أشهر من عيد ميلاده المئة".

ودخل الأمير فيليب المستشفى الخاصة في لندن يوم 16 شباط/فبراير للعلاج من عدوى عندما أصيب بوعكة صحية في قصر ويندسور. ثم انتقل إلى مستشفى سانت بارثولوميوز هوسبيتال، يوم الاثنين لإجراء الجراحة في القلب قبل أن ينقل مجددا إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حسبما أكد قصر باكنجهام لوكالة بي ايه ميديا.

ونقلت الوكالة عن القصر القول: "من المتوقع أن يظل الدوق في المستشفى لمواصلة العلاج لعدد من الأيام".