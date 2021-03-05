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رئيس العراق يعرب عن تقديره لإصرار بابا الفاتيكان على زيارة بلاده رغم كورونا

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رئيس العراق يعرب عن تقديره لإصرار بابا الفاتيكان على زيارة بلاده رغم كورونا رئيس العراق يعرب عن تقديره لإصرار بابا الفاتيكان على زيارة بلاده رغم كورونا

مصراوي Masrawy

05:31 م الجمعة 05 مارس 2021

بغداد - (د ب أ):

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة، عن تقديره لإصرار قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على زيارة العراق، رغم التحذيرات من مخاطر انتشار المستجد (كوفيد-19).

وأضاف صالح "يشعر العراقيون بالاعتزاز بزيارة بابا الفاتيكان".

وأكد"إن العراقيين يعتزون بأنهم حراس الكنائس والمدافعون عنها، ولابد من مواصلة العمل لمكافحة التطرف والإرهاب، وإن المسيحيين عاشو أعواما عصيبة اضطرتهم إلى مغادرة العراق".

وقال الرئيس العراقي"أعوام مرت على العراق ونعمل على إصلاح منظومة الحكم وتقرير سيادة العراق ونحرص أن يكون العراق ساحة للتوافق واحترام السيادة".

وأوضح" أن مسيحي العراق أهل هذه الأرض إلى جانب إخوانهم مع الطوائف الأخرى، لاتزال أمامنا تحديات في سبيل تحقيق الإصلاحات وإن زيارة البابا فرصة تاريخية لدعم التنوع وهذه الزيارة فرصة للتأكيد على قيم المحبة والسلام ونتمنى من قداسة البابا متابعة تشكيل ندوة مشتركة للحوار بإشراف الفاتيكان والنجف ".

وقال إن" دور قداسة البابا فرنسيس كبير في الحوار والتعايش هو موضع اعتزاز وتقدير العراقيين".

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