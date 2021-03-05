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مباحث تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة زيت الطعام بالقليوبية

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مباحث التموين تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة زيت الطعام بالقليوبية مباحث تداهم مصنعا مخالفا لتعبئة زيت الطعام بالقليوبية

مصراوي Masrawy

05:38 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث من ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين أن المتهم يدير المصنع بدون ترخيص ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة، وتعبئة كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على شرعيتها، للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (ماكينة تعبئة - 5000 زجاجة بلاستيك فارغة مدون عليها علامات تجارية - 3000 كرتونة فارغة - 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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