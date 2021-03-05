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معارك شرسة بتعز وهجوم للجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلاً

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معارك شرسة بتعز وهجوم للجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلاً معارك شرسة بتعز وهجوم للجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلاً
الحزام الأمني والمقاومة صدّا هجوماً للمليشيا وألحقا بها خسائر فادحة

معارك شرسة بتعز وهجوم للجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلاً

على وقْع ضربات الجيش اليمني، انسحبت مليشيا الحوثي بعد هجومها على شمالي الضالع.

واستطاع الجيش اليمني صد هجوم عسكري للحوثيين حاول اختراق الحاميات الدفاعية في المحاور الشمالية الغربية للمحافظة الحدودية مع تعز وإب، وعلى إثرها أطلق هجوماً ضخماً لردع المليشيا وإبعادها عن المواقع الاستراتيجية، وفق "العربية.نت".

هجوم واسع بالضالع

وأعلن رئيس شعبة الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد يحيى الحاتمي، في تصريح لـ"العربية" الجمعة، أنهم أطلقوا هجوماً كبيراً ضد المليشيات في الضالع، وأشار إلى أن محافظة تعز تشهد معارك شرسة.

وفي سياق حديثه عن الخسائر التي تكبدها الحوثيون، أكد "الحاتمي" سقوط أكثر من 80 قتيلاً منهم خلال المعارك التي وقعت على جبهة الكسارة.

كسر هجوم الحوثي على الضالع

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني في محور الضالع استطاعت كسر هجوم واسع للمليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه مواقعها في "الحرة" و"موقع الشهيد" و"الساحلة" في مديريتي قعطبة والحشا.

وبحسب بيان الجيش، فإن معارك شرسة اندلعت عقب هجوم الحوثيين، لكن الحزام الأمني والمقاومة نجحا في صده، وأجبرا المليشيا الانقلابية على التراجع وسط خسائر فادحة.


يأتي هذا فيما تتواصل للأسبوع الخامس على التوالي معارك هي الأعنف على خطوط التماس في محافظة مأرب، تكبد فيها الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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