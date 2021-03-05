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التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

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التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

خيم التعادل الإيجابي هدف لمثله على مواجهة العين وضيفه الفيصلي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس وأيضاً أضاف العين نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 16 نقطة بالمركز الأخير.

تقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المحترف النيجيري أمادو موتاري عند الدقيقة 15 بعد مجهود فردي توغل من خلاله من الجانب الأيسر قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك مصطفى ملائكة، وتمكن البرازيلي جيليرمي أوجوستو من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 38 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حيث فشل الفريقان من إضافة أي هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

التعادل سيد الموقف في مواجهة العين وضيفه الفيصلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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