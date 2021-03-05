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تدين استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه

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مصر تدين استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه السعودية تدين استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي تجاه

مصراوي Masrawy

05:07 م الجمعة 05 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية الشقيقة، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

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