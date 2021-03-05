شرطة الرياض: تحديد هوية شخص تحرش بنساء والقبض عليه

★ ★ ★ ★ ★

مواطن في العقد الثالث.. واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة

صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصٍ يتحرش بنساء، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

