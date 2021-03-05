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الأمن يكشف حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع: "في دولة أخرى"

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الأمن يكشف حقيقة فيديو سقوط طلاب من الطابق الرابع: "في دولة أخرى" الأمن يكشف حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع: "في دولة أخرى"

مصراوي Masrawy

03:57 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تدافع وسقوط الطلاب بإحدى الجامعات المصرية وتبين بأنه في أحد الدول الأجنبية وأمكن ضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله تدافع عدد كبير من الطلاب بأحد الأدوار العلوية بإحدى الجامعات، مما أدى إلى كسر السور الحديدي وسقوطهم من الطابق الرابع أرضاً.

وبالفحص أمكن تحديد القائم بنشر الفيديو وتبين أنه طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.. و

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو حدث داخل جامعة بإحدى الدول الأجنبية، وأنه قام بنشر ذلك المقطع على أنه لإحدى الجامعات المصرية لتحقيق نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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