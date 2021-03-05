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"كورونا والإرهاب والوحدة".. أبرز ما جاء في كلمة بابا الفاتيكان بالعراق

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"كورونا والإرهاب والوحدة".. أبرز ما جاء في كلمة بابا الفاتيكان بالعراق "كورونا والإرهاب والوحدة".. أبرز ما جاء في كلمة بابا الفاتيكان بالعراق

مصراوي Masrawy

04:31 م الجمعة 05 مارس 2021

(وكالات):

قال البابا الفاتيكان، اليوم الجمعة في كلمته للعراقيين: "علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا، عوض ما يؤدي إلى انقسامنا".

وأكد البابا، قناعته الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والأخوة الإنسانية، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وتطرق البابا في حديثه إلى وباء كورونا، قائلاً إن الأزمة تدعو إلى القلق، لكنها تدفع أيضا إلى التفكير في نمط الحياة وفي الوجود.

وحثّ البابا فرنسيس، على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بطريقة عادلة.

وتحدث عن العنف والأزمات التي شهدها العالم، خلال العقود الماضية، قائلا إن الأصولية التي لا تقبل العيش المشترك جلبت الموت والدمار وأنقاضا ظاهرة للعيان.

وتطرق البابا فرنسيس إلى ما تعرض له الإيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابى، واصفا ما لحق بهم بالهمجية المتهورة وانعدام الإنسانية.

ونبه البابا أيضا إلى تعريض هوية الإيزيديين للخطر، قائلا إن الاختلاف الثقافي والديني يجب أن يكون عونا ثمينا ومفيدا، وليس شيئا يتم السعي إلى التخلص منه.

وشدد على ضرورة القيام بعملية إعادة بناء فعالة، من أجل تسليم عالم أكثر عدلا وأكثر إنسانية للأجيال القديمة.

وأكد أن العدل واحترام القانون هما اللذان يحميان العيش المشترك، وهذا الأمر يتطلب جهدا والتزاما من الجميع، بحسب قوله.

وأردف البابا فرنسيس أن الفاتيكان لا يكل في الدعوة إلى احترام الحقوق وحماية كل الجماعات الدينية في العالم، من أجل إشاعة السلام والوئام.

ودعا إلى التوقف عن ارتكاب الفظائع باسم الله، قائلا "كفى عنفا وتطرفا"، قائلا إن الله يدعو إلى المحبة وليس إلى التشريد والإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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