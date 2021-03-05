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وزير الأوقاف يفتتح مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

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وزير الأوقاف يفتتح مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي وزير الأوقاف يفتتح مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

مصراوي Masrawy

04:16 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، مقر إدارة الدعوة الإلكترونية بمسجد “سيدي عبدالرحيم القنائي” بمحافظة قنا، ضمن اهتمام الوزارة بمجال الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد.

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة إعداد مقر التدريب عن بُعد، ومركز الحاسب الآلي للتدريب بمحافظة قنا، وزودت الوزارة مكتبة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمجموعة من أهم وأحدث إصداراتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بها.

وأوضحت أنه تم تزويد المركز بالكتب التي تُعنى ببناء الشخصية والقيم الأخلاقية، والتي تواجه الفكر المتطرف، وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بالحجة والدليل والبرهان الساطع.

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