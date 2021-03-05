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ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

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ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

مصراوي Masrawy

03:55 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث ، القبض على مسئول مخبز استولى على ملايين الجنيهات من أموال الدعم بالقليوبية عن طريق التلاعب بمنظومة الدعم.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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