أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا.. "فاطميون" قوة مؤثرة لإيران بعد حزب الله اللبناني

Print
سوريا.. "فاطميون" قوة مؤثرة لإيران بعد حزب الله اللبناني سوريا.. "فاطميون" قوة مؤثرة لإيران بعد حزب الله اللبناني

جي بي سي نيوز:- تعمل إيران على ترسيخ نفوذها وتواجدها ضمن الأراضي السورية، عبر تغلغل الميليشيات التابعة لها في عموم المناطق السورية، متسلحة بسلاحي "المال والتشيّع"، بحسب المرصد السوري لحقو الإنسان.

ونقل المرصد عن مصادره قولهم، إن ميليشيا "فاطميون" التابعة لإيران تجند المئات من أبناء ريف حلب الشرقي، وأصبحت القوة الضاربة الثانية لإيران في سوريا بعد حزب الله اللبناني.

وأضاف المرصد أن لواء "فاطميون" قام بإنشاء مكاتب وتقديم أموال للشبان والرجال مقابل التشيع والتجنيد تحت الجناح الإيراني. وتمكنت الميليشيا من تجنيد أكثر من 360 من أهالي مناطق شرقي حلب منذ بداية فبراير.

وفي مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدت ميليشيا "فاطميون" الأفغانية إلى تنظيم حفل إحياء لذكرى مقتل "مؤسس الميليشيا" المدعو علي رضا توسلي، والذي كان قد قتل قبل 6 سنوات، وتحديداً في 3 مارس من العام 2015 في معارك مع الفصائل بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وأقيم الحفل في حي التمو بمدينة الميادين بحضور قادة الصف الأول من الحرس الثوري، بالإضافة لحضور شخصيات بارزة ووفود من حزب الله العراقي وميليشيا عصائب أهل الحق وميليشيا سيد الشهداء وحركة النجباء وحزب الله اللبناني وميليشيا زينبيون ولواء الباقر.

العربية

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية

أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية

منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام

منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام

بدعم من حزب الله.. سعي إيراني لتغيير ديمغرافي عند الحدود السورية

بدعم من حزب الله.. سعي إيراني لتغيير ديمغرافي عند الحدود السورية

الاردن : لا قرار بزيادة الحظر اياما اضافية وندرس بعض السناريوهات

الاردن : لا قرار بزيادة الحظر اياما اضافية وندرس بعض السناريوهات

شبكة عيون الإخبارية