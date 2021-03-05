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شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها "الشؤون الاسلامية"

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بالتعاون مع "الصحة" والجمعيات التطوعية.. و"الفارس": الوزير يوجّه ويتابع

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، حملة توعوية إرشادية؛ لمتابعة تنفيذ الاحترازات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية في مكافحة جائحة كورونا بجوامع المنطقة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من الجمعيات التطوعية.

بدأت الحملة، اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من المتطوعين الصحيين ومراقبي المساجد في عدد من جوامع مدينة الرياض؛ حيث قام المشاركون فيها بتوجيه وإرشاد المصلين بالالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة، ومداومة ارتداء الكمامة، وتنظيم دخول وخروج المصلين من الجوامع، إلى جانب توزيع الكمامات والسجادات على المصلين.

من ناحيته، أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أن الحملة تهدف إلى المساهمة في نشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة، مشيراً إلى أنها تواكب الجهود المبذولة في مكافحة الوباء من قبل مختلف أجهزة الدولة وتعزيز ثقافة التطوع بين الجهات الحكومية في المجالات المشتركة.

وبين "الفارس" أن الوزارة تعمل جاهدة بمتابعة وتوجيهات الوزير، على كل ما من شأنه الاهتمام بالمساجد والجوامع والمحافظة على صحة وسلامة المصلين وارشادهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ومنع انتشاره.

ونوّه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض إلى ما حظيت به الحملة من تفاعل كبير من جموع المصلين في المساجد، الذي أكدوا دعمهم ومساندتهم لجهود الدولة، لافتاً إلى أن هذه الحملات ستستمر لتغطية مختلف جوامع الرياض خلال الأسابيع القادمة.

وقدم "الفارس"، في ختام تصريحه، الشكر للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والجمعيات التطوعية شركاء النجاح ولمنسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين ومراقبين، سائلاً الله أن يحفظ الجميع وأن يصرف وباء كورونا عن جميع بلاد العالم.

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

شاهد.. حملة تتابع الاحترازات بجوامع الرياض تطلقها

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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