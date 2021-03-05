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هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال"

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هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال" هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال"
محاولات لنشر إيديولوجيا التطرف وتجنيد الصغار يكشف المركز عن إحداها

هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم؛ وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في "اعتدال"، عبر على حساب المركز، اليوم الجمعة؛ أحد هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر إيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد، خاصة من صغار السن. المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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