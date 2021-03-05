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بابا الفاتيكان من بغداد: نتطلع إلى ما يوحدنا

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بابا الفاتيكان من بغداد: نتطلع إلى ما يوحدنا بابا الفاتيكان من بغداد: نتطلع إلى ما يوحدنا

مصراوي Masrawy

03:37 م الجمعة 05 مارس 2021

(وكالات):

ألقى البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، كلمة على الشعب العراقي من قصر السلام في بغداد، دعا من خلالها إلى الوحدة، قائلاً: "علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا بدلا عما يؤدي إلى انقسامنا".

وأضاف بابا الفاتيكان: "قناعتنا الراسخة أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والأخوة الإنسانية".

واستطرد: "على مدى العقود الماضية عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب".

وأعرب البابا العراقيين عن سعادته بالزيارة قائلاً: " ممتن لفرصة المجيء إلى العراق مهد الحضارة".

ووصل البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، على رأس وفد كبير، حيث كان باستقباله في مطار بغداد الدولي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤولين.

وقال فرانسيس للصحفيين على متن الطائرة "شكرا لكم على مرافقتي، إنني سعيد لاستئناف الرحلات"

وتعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد وستشمل خمس محافظات عراقية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

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