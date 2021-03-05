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احتفالاً بزيارة بابا الفاتيكان.. إطلاق حمامات السلام في قصر بغداد

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احتفالاً بزيارة بابا الفاتيكان.. إطلاق حمامات السلام في قصر بغداد احتفالاً بزيارة بابا الفاتيكان.. إطلاق حمامات السلام في قصر بغداد

مصراوي Masrawy

02:51 م الجمعة 05 مارس 2021

(وكالات):

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، البابا فرنسيس، في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وقالت "السومرية نيوز" العراقية، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد الفاتيكان برئاسة البابا فرنسيس".

وأضافت أنi تم "إطلاق حمامات السلام في قصر بغداد".

ووصل البابا فرانسيس، ظهر اليوم الجمعة، على رأس وفد كبير، حيث كان باستقباله في مطار بغداد الدولي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤولين.

وقال فرانسيس للصحفيين على متن الطائرة "شكرا لكم على مرافقتي، إنني سعيد لاستئناف الرحلات"

وتعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد وستشمل خمس محافظات عراقية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

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