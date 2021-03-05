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وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: رحلة الإٍسراء والمعراج كانت كاشفة عن مكانة عند الله

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وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: رحلة الإٍسراء والمعراج كانت كاشفة عن مكانة عند الله وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: رحلة الإٍسراء والمعراج كانت كاشفة عن مكانة عند الله

مصراوي Masrawy

03:33 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت كاشفة عن مكانة الحبيب "صلى الله عليه وسلم" عند ربه فعندما وصل مع الأمين جبريل "عليه السلام" إلى مكان معلوم ، وقال "صلى الله عليه وسلم" تقدَّم يا أخي يا جبريل، قال جبريل "عليه السلام" بل تقدم أنت يا محمد فما منا إلا له مقام معلوم، فهو "صلى الله عليه وسلم" سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر.

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من مسجد "سيدي عبد الرحيم القنائي" بحضور اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وعدد كبير من قيادات الدعوة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، إنه :" هو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء والمعراج أمر يسير على الله لكنه عجيب في دنيا الناس، ثم قال سبحانه : "بعبده" لم يقل بنبيه ولا برسوله فمقام العبودية أعلى المقامات، وإضافة العبودية لضمير الجلالة هي إضافة تشريف وتعظيم".

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"،مشتسدا بقول النبي: " إنَّ أولى النَّاسِ بي يَومَ القيامةِ أَكْثرُهُم عليَّ صلاةً".

وفي ختام خطبته، هنأ جمعة، أهالى محافظة قنا بالعيد القومي لمحافظتهم ، مشيرًا إلى أنه يأتي كذكرى لانتصار عظيم على غاشم محتل ، فكانوا رجالًا عند حسن ظن بلدهم بهم ، مكبدين عدوهم خسائر فادحة ، مؤكدًا أنهم لم يكونوا أكثر عددًا وعدة ولكنهم كانوا أكثر إيمانًا بالله وبهذا الوطن و آبائهم وكرامتهم وكرامة بلدهم العزيزة ، حيث تجد في كل مكان ملحمة شامخة ، تشهد بعظمة هذا الشعب وآبائه.

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