عون يأمل أن تعطي زيارة البابا إلى العراق دفعة لإرساء سلام حقيقي

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بيروت - ( د ب أ ):

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون بوصول الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى العراق، آملاً أن تشكل هذه الزيارة دفعة لإرساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون كما سائر شعوب المنطقة.

وكتب الرئيس عون على صفحته الرسمية على "تويتر"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية"أهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطىء لقاء الحضارات والأديان والثقافات".

وأضاف " كلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلام حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".

يذكر أن البابا فرنسيس وصل اليوم الجمعة إلى العراق في زيارة تاريخية هي الأولى للبلاد وتستمر أربعة أيام.