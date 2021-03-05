التحالف: اعتراض 5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون اليوم

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مصراوي Masrawy

الرياض - أ ش أ

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف العربي من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة- إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 5 طائرات دون طيار على مدار اليوم.. لافتا إلى أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.