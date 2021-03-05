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"انجز خدماتك من مكانك".. الداخلية تطور بوابتها الإلكترونية للتسهيل على المواطنين

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"انجز خدماتك من مكانك".. الداخلية تطور بوابتها الإلكترونية للتسهيل على المواطنين "انجز خدماتك من مكانك".. الداخلية تطور بوابتها الإلكترونية للتسهيل على المواطنين

مصراوي Masrawy

02:23 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلالهم نشر الخدمات والخدمية.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيا من خلال التطبيق الرسمي للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج).

لمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة (من خلال الرابط التالي):

لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعى (من خلال الروابط التالية):

فيس بوك:

تويتر:

إنستجرام:

يوتيوب:

لتحميل تطبيق وزارة الداخلية من خلال المتاجر الإلكترونية: (Google play – Apple Store)

Google play:

https://play.google.com/store/apps/details

Apple store:

https://apps.apple.com/us/app/وزارة-الداخلية-المصرية/id1459563811?ls=1

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