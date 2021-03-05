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قرقاش: زيارة بابا الفاتيكان للعراق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والحوار

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قرقاش: زيارة بابا الفاتيكان للعراق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والحوار قرقاش: زيارة بابا الفاتيكان للعراق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والحوار

مصراوي Masrawy

02:35 م الجمعة 05 مارس 2021

أبوظبي - أ ش أ

أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التاريخية إلى العراق تعد خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار.

وقال قرقاش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"إن زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق الشقيق خطوة أخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار التي ينشدها كل عاقل من أبناء المنطقة، رؤية السلام والاستقرار والاذهار نرنوا إليها بعد عقود من الفتن والحروب والإقصاء".

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