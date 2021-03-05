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ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج

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ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج ضعف الإنترنت في "أتانة الليث" يدفع الطلاب إلى البحث عن الأبراج
لا يستطيعون مواصلة "التعليم عن بعد".. ومناشدات لهيئة الاتصالات

ضعف الإنترنت في

شكا أبناء وبنات قرية أتانة، الواقعة على بعد 90 كلم شرقي محافظة الليث، بسبب ضعف الإنترنت؛

الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من القرية أثناء الدوام الدراسي للبحث عن حتى يستطيعوا من خلالها مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وقال سيف بن صلاح أحد سكان قرية أتانة في شكوى تلقتها "سبق": القرية تعاني من انقطاع الإنترنت بشكل شبه دائم، ولم يكن هناك من خيار سوى الخروج من القرية أوقات الدراسة؛ وذلك للبحث عن شبكة خارج نطاق القرية، حتى يستطيع الطلاب والطالبات من خلالها ضمان عدم انقطاع الخدمة أثناء تلقيهم دروسهم عن بُعد.


وأضاف: الطلاب والطالبات يتجاوز عددهم 100 طالب وطالبة؛ وهم حاجة إلى لفتة من قبل شركات الاتصالات لتقوية الأبراج بقريتهم خاصة أن التعليم عن بُعد يحتاج إلى توفير شبكات عالية الجودة.

وأشار إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون نتيجة تذكر، مطالباً هيئة الاتصالات بضرورة الوقوف على مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع الأبراج وضعفها، على وجه السرعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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