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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "السادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "السادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "السادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة"؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقالت قيادة "التحالف" إنه تمّ اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (الطائرة السادسة)؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشارت إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكّدت أنها تعد من جرائم حرب.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية ميليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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