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"تجنبا للمساءلة القانونية".. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

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"تجنبا للمساءلة القانونية".. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني "تجنبا للمساءلة القانونية".. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

02:11 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتناشد الوزارة المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمسائلة القانونية عقب اإنتهاء المهلة المقررة.

وفي ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور .. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي: تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .

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