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تعلن: نعد قائمة عقوبات ردًا على العقوبات الأمريكية

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روسيا تعلن: نعد قائمة عقوبات ردًا على العقوبات الأمريكية تعلن: نعد قائمة عقوبات ردًا على العقوبات الأمريكية

مصراوي Masrawy

02:10 م الجمعة 05 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تُعد ردًا على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات للقناة التلفزيونية الروسية الأولى اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لماذا موسكو تنتظر حتى الآن ولم تعلن بعد ردها على العقوبات الأمريكية "نحن لا ننتظر .. وسوف نعلن عن قائمة بعقوباتنا".

وأضافت أن الجانب الأمريكي التزم في السابق بعدم نشر قوائم بأسماء المسؤولين، التي تُفرض عليهم عقوبات، ولكنهم الآن نشروا أسماء هؤلاء المسؤوليين، مؤكدة أن بلادها تحضر الآن ردها وستنشر قوائم أيضا بالأسماء.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا مؤخرا وبشكل متزامن عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بسبب اعتقال وحبس المعارض الروسي أليكسي نافالني، حيث فرضت واشنطن عقوبات على 14 منظمة وهيئة روسية بسبب إنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية.

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