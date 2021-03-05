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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث المصنفات الفنية بالقاهرة من ضبط صاحب شركة لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بممطقة البساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، باتخاذه من الشركة ملكه مكاناً لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل اشتراك نقدي شهري بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها.

وعثر بداخل الشركة على 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين- جهاز وحدة معالجة مركزية يستخدم كسرفر عمومي لتشغيل المنظومة- عدد من الأجهزة مختلفة الإستخدامات تستخدم في عملية التشغيل-3 أطباق هوائية لإرسال الإشارة.