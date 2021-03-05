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أمين حائل يناقش مسودة النظام الأساس لشركة أمانة المنطقة

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أمين حائل يناقش مسودة النظام الأساس لشركة أمانة المنطقة أمين حائل يناقش مسودة النظام الأساس لشركة أمانة المنطقة
خلال اجتماع تضمن مراجعة تقييم تقرير الحصة العينية

أمين حائل يناقش مسودة النظام الأساس لشركة أمانة المنطقة

ناقش أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو ‏راس، مسودة النظام الأساس لشركة أمانة منطقة

حائل وآلية التمويل، واستعرض ما تم إنجازه في ملف تقييم الأصول المراد نقلها من الأمانة إلى الشركة.

جاء ذلك خلال عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل عبر الاتصال المرئي، اجتماعه الثالث ‏برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس التأسيسي.

وتم تسليط الضوء على المراحل التي تم التوصل لها لكل أصل من الأصول المطلوب تقييمها مع عرض البرنامج الزمني لإنهاء عملية التقييم.

وشهد الاجتماع عرض مسودة النظام الأساس للشركة وأبرز ما ورد في مواد النظام، ومراجعة تقييم تقرير الحصة العينية.

وأكد أمين المنطقة ضرورة متابعة ملف تمويل الشركة وإيجاد مصادر تمويل ذات دخل سريع لمساعدة الشركة بالقيام بدورها في مراحلها

المبكرة مع أهمية تغطية الجانب القانوني بهذا الشأن، مثمناً حرص ومتابعة أمير منطقة حائل، ونائبه على كل ما يخدم المنطقة.أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو ‏راس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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