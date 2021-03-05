الجامعة الإلكترونية توجّه رسالة شكر لمنسوبيها

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بمناسبة حلول اليوم العالمي لتقدير الموظف

وجّهت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، رسالة شكر، إلى جميع موظفي وموظفات الجامعة في كل الفروع؛ بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظف.

وقالت في رسالة نصية SMS وعبر البريد الإلكتروني لكل موظفي وموظفات الجامعة: أشكر لكم جهودكم المتواصلة نحو تحقيق الأهداف، وعملكم الدؤوب لتعزيز مسيرة التميز والتطوير في الجامعة.

وأضافت: أنتم الطاقات التي نعول عليها لتصل الجامعة بأهدافها لأرجاء مملكتنا، وأنتم الأيادي التي تفيض بالعطاء من أجل تحقيق رؤية ورسالة جامعتكم. شكراً لجهودكم ودمتم في تميز. أختكم ليلك بنت أحمد الصفدي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة السعودية الإلكترونية المشرف على إدارة التواصل والإعلام أحمد بن عبدالكريم العباسي: الجامعة السعودية الإلكترونية تحرص على توفير بيئة عمل داعمة ومحفّزة لموظفيها، ترتقي بمهاراتهم ومعارفهم ومسيرتهم المهنية؛ لينعكس ذلك على أدائهم الوظيفي، ويحقق تطلعات الجامعة وتوجهاتها المستقبلية، بما يضمن استمرار تميزها في تقديم بيئة تعليمية نوعية تسخّر تكنولوجيا الاتصال في خدمة التعليم والتعلم، وتساهم في تحقيق التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم "العباسي" شكره لجميع موظفي وموظفات الجامعة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم لمزيد من التميز والنجاح.