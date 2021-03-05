أخبار عاجلة

بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجامعة الإلكترونية توجّه رسالة شكر لمنسوبيها

Print
الجامعة الإلكترونية توجّه رسالة شكر لمنسوبيها الجامعة الإلكترونية توجّه رسالة شكر لمنسوبيها
بمناسبة حلول اليوم العالمي لتقدير الموظف

الجامعة الإلكترونية توجّه رسالة شكر لمنسوبيها

وجّهت رئيسة الجامعة الإلكترونية، الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، رسالة شكر، إلى جميع موظفي وموظفات الجامعة في كل الفروع؛ بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظف.

وقالت في رسالة نصية SMS وعبر البريد الإلكتروني لكل موظفي وموظفات الجامعة: أشكر لكم جهودكم المتواصلة نحو تحقيق الأهداف، وعملكم الدؤوب لتعزيز مسيرة التميز والتطوير في الجامعة.

وأضافت: أنتم الطاقات التي نعول عليها لتصل الجامعة بأهدافها لأرجاء مملكتنا، وأنتم الأيادي التي تفيض بالعطاء من أجل تحقيق رؤية ورسالة جامعتكم. شكراً لجهودكم ودمتم في تميز. أختكم ليلك بنت أحمد الصفدي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة السعودية الإلكترونية المشرف على إدارة التواصل والإعلام أحمد بن عبدالكريم العباسي: الجامعة السعودية الإلكترونية تحرص على توفير بيئة عمل داعمة ومحفّزة لموظفيها، ترتقي بمهاراتهم ومعارفهم ومسيرتهم المهنية؛ لينعكس ذلك على أدائهم الوظيفي، ويحقق تطلعات الجامعة وتوجهاتها المستقبلية، بما يضمن استمرار تميزها في تقديم بيئة تعليمية نوعية تسخّر تكنولوجيا الاتصال في خدمة التعليم والتعلم، وتساهم في تحقيق التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم "العباسي" شكره لجميع موظفي وموظفات الجامعة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم لمزيد من التميز والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

السعودية: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر

السعودية: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر

شبكة عيون الإخبارية