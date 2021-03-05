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مفتي الأردن: تعاطي لقاح كورونا في نهار شهر رمضان.. لا يُفطر

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مفتي الأردن: تعاطي لقاح كورونا في نهار شهر رمضان.. لا يُفطر مفتي الأردن: تعاطي لقاح كورونا في نهار شهر رمضان.. لا يُفطر
حذّر من إقامة التجمعات في الشهر الكريم

مفتي الأردن: تعاطي لقاح كورونا في نهار شهر رمضان.. لا يُفطر

أفتى مفتي الأردن، الشيخ عبدالكريم الخصاونة؛ أن تعاطي لقاح كورونا في نهار شهر رمضان، لا يُفطر.

وطبقاً لوكالة عمون، قال الشيخ الخصاونة: "لقاح كورونا مثله مثل أيّ لقاح يُؤخذ بالعضل، لا يُفطر الصائم في شهر رمضان المبارك".

وتابع مفتي الأردن، قائلاً: "لكن في حال تعرُّض مَن أخذ اللقاح لأعراضٍ جانبية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وقام بأخذ الدواء وأفطر، فعليه قضاء ذلك اليوم التزاماً بالنص القرآني (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

"الخصاونة"؛ حذّر من إقامة تجمعات في شهر رمضان، مؤكداً أنها غير جائزة إذا كانت على خلاف القانون أو ترتب عليها ضرر.مفتي الأردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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