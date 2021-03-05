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الهند تسجّل 16838 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات بالصين

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الهند تسجّل 16838 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات بالصين الهند تسجّل 16838 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

الهند تسجّل 16838 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات بالصين

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 16838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11173761 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157548 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10839894 حالة.

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، مبينةً أن إجمالي الإصابات وصل إلى 89952، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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