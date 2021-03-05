"حولوا الشقة لمطبخ حشيش".. عصابة تصنيع "الكيف" في قبضة مباحث مدينة بدر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مزاولة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم، نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "استروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3 طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعي - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع.