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تاريخية وشجاعة.. شيخ الأزهر يعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق

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تاريخية وشجاعة.. شيخ الأزهر يعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق تاريخية وشجاعة.. شيخ الأزهر يعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق

مصراوي Masrawy

01:04 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى العراق، تاريخية وشجاعة"، وتحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي".

وأضاف شيخ الأزهر في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمعة: "زيارة أخى البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز، تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقى، أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

وتابع شيخ الأزهر: داعيا الله أن تحقق هذه الزيارة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

وبدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارة رسمية، صباح الجمعة، إلى دولة العراق تستغرق ثلاثة أيام.

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