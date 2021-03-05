أخبار عاجلة

بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

٨٠ صحفيًا يسجلون بكشوف الجمعية العمومية للنقابة حتى ١٢ ظهرًا

Print
٨٠ صحفيًا يسجلون بكشوف الجمعية العمومية للنقابة حتى ١٢ ظهرًا ٨٠ صحفيًا يسجلون بكشوف الجمعية العمومية للنقابة حتى ١٢ ظهرًا

مصراوي Masrawy

12:57 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

تصو​ير: محمود بكار

أكدت مصادر باللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، أن عدد الأعضاء الذين سجلوا بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية منذ فتح الباب فى العاشرة صباحا وحتى ١٢ظهرا بلغ ٨٠ عضوا.

ويستمر فتح باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى الواحدة من ظهر اليوم .

وسجل ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية بالحضور منذ قليل فى كشوف الجمعية العمومية، كما سجل جمال عبد الرحيم وكيل النقابة.

على جانب آخر أعلن الكاتب الصحفى خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، مد فتح باب التسجيل لمدة ساعة .

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إقبال ضعيف من الأعضاء مع فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباحا، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشح لعضوية المجلس، وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية