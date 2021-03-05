٨٠ صحفيًا يسجلون بكشوف الجمعية العمومية للنقابة حتى ١٢ ظهرًا

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

تصو​ير: محمود بكار

أكدت مصادر باللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، أن عدد الأعضاء الذين سجلوا بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية منذ فتح الباب فى العاشرة صباحا وحتى ١٢ظهرا بلغ ٨٠ عضوا.

ويستمر فتح باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى الواحدة من ظهر اليوم .

وسجل ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية بالحضور منذ قليل فى كشوف الجمعية العمومية، كما سجل جمال عبد الرحيم وكيل النقابة.

على جانب آخر أعلن الكاتب الصحفى خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، مد فتح باب التسجيل لمدة ساعة .

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إقبال ضعيف من الأعضاء مع فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباحا، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشح لعضوية المجلس، وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.