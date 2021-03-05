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سياسي كويتي يطالب بفرض حظر كورونا على النساء فقط

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سياسي كويتي يطالب بفرض حظر كورونا على النساء فقط سياسي كويتي يطالب بفرض حظر كورونا على النساء فقط

مصراوي Masrawy

12:47 م الجمعة 05 مارس 2021

(وكالات):

نشر الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، تغريدة مثيرة للجدل على "تويتر" زعم فيها أن النساء سبب انتشار .

وقال الدويلة في تغريدتة التي تزامنت مع اجتماع لمجلس الوزراء أعقبه قرار بفرض حظر جزئي، أمس الخميس: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه، وقد تسقط بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات، مرتع الكرونات كلها"، بحسب ما نقلته " اليوم".

واقترح الدويلة: "أن يقتصر الحظر على النساء، وأن يتم سحب السيارات منهن أو منح أزواجهن بيتا ومهرا للزواج بأخرى عقوبة لهن".

في غضون ذلك، شن مغردون هجوما على هذا السياسي، واعتبروا التغريدة غير موفقة وفيها استنقاص من المرأة، فيما وافق آخرون عليها، معتبرين أن النساء سبب في انتشار الفيروس بسبب تجمعاتهن في الأعراس، والمناسبات التي تعتبر واحدة من أبرز أسباب انتشار الفيروس.

وسجلت الكويت في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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