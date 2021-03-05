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جماعة الحوثي تعترف: استهدفنا قاعدة الملك خالد ومطار أبها بالسعودية

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جماعة الحوثي تعترف: استهدفنا قاعدة الملك خالد ومطار أبها بالسعودية جماعة الحوثي تعترف: استهدفنا قاعدة الملك خالد ومطار أبها بالسعودية

مصراوي Masrawy

12:30 م الجمعة 05 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، استهدافها بطائرات مسيرة قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي في ، فجر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية، العميد يحيى سريع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ، الخاضعة للحوثيين، إن "سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2كيه مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس شميط جنوب غربي المملكة صباح اليوم الجمعة.

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