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جامعة أسيوط: قبول اعتذارات 50 طالبًا عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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جامعة أسيوط: قبول اعتذارات 50 طالبًا عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة أسيوط: قبول اعتذارات 50 طالبًا عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

12:29 م الجمعة 05 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب، إن نحو 50 طالبًا بمختلف الكليات تقدموا باعتذارات عن دخول امتحانات الفصل الدراسي 2020- 2021.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن كلية الحقوق تقديم 23 طالبًا باعتذار، و كلية الطب 7 اعتذارات، وكلية الصيدلة 3، وكلية التجارة 7، و كلية الآداب 5، وكلية التربية اعتذارين، وشهدت كليات التربية الرياضية وكلية الخدمة الاجتماعية والتمريض تقديم اعتذار واحد فقط.
وأشار الدكتور شحاته غريب، إلى قبول الاعتذارات المقدمة من الطلاب وذلك في ضوء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطالب المتخوف من أداء الامتحانات الحق فى تقديم اعتذارًا رسمياً عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول نظراً للظروف الراهنة التي تواجه العالم مع انتشار جائحة كورونا.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المرجأة بمختلف كليات الجامعة؛ مشيداَ بوعى الطلاب وحرصهم على أدائهم الامتحانات وفق الجداول المعلنة و رغبتهم فى الانتظام بالدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2020/2021.

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