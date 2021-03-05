"طقس الجمعة": انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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غيوم وسحب ممطرة على المنطقة الشرقية.. وضباب بمرتفعات عسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية؛ يمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب مُمطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، تتحول نهار الغد إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.حالة الطقس الأرصاد