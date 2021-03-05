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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة
"المالكي": محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمّدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية ميليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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