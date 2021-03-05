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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب غرب المملكة صباح اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية".

وأوضح العميد المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كان تحالف دعم الشرعية أعلن أمس الخميس تدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة جازان، جنوبي السعودية، وتدمير طائرة مسيرة استهدفت مدينة خميس مشيط.