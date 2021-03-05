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لحوم فاسدة.. ضبط 3 آلاف قضية متنوعة خلال 48 ساعة

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لحوم فاسدة.. ضبط 3 آلاف قضية متنوعة خلال 48 ساعة لحوم فاسدة.. ضبط 3 آلاف قضية متنوعة خلال 48 ساعة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت عن ضبط 2970 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 5.8 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، مع مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

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مصراوي Masrawy

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