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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "عبد الرحيم القنائي" بقنا

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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "عبد الرحيم القنائي" بقنا بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "عبد الرحيم القنائي" بقنا

مصراوي Masrawy

11:49 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان:"رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ محمود علي حسن.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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