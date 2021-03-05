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أبرزها ضبط 5 قضايا تهريب.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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أبرزها ضبط 5 قضايا تهريب.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي أبرزها ضبط 5 قضايا تهريب.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

11:51 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، كماليات سيارات).

في مجال الأمن العام ضبطت القوات قضية أبرزها 30 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما تم ضبط 9 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط 4 قضايا "تزوير".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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