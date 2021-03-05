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متحدث الجيش اليمني: مأرب باتت مؤمنة بالكامل

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متحدث الجيش اليمني: مأرب باتت مؤمنة بالكامل متحدث الجيش اليمني: مأرب باتت مؤمنة بالكامل

مصراوي Masrawy

11:06 ص الجمعة 05 مارس 2021

عدن - أ ش أ

أكد الجيش اليمني أن المحافظة مأرب القابعة وسط اليمن باتت مؤمنة بالكامل ومستقرة.

أوضح العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) ، أن القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة، مؤكدا أن المنطقة باتت عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية ووضعها مطمئن 100%.

وكشف أن قوات الجيش اليمني قد استخدمت عمليات تكتيكية منها الالتفاف والتطويق والمفاجأة والمباغتة والأعمال التعرضية، واستطاعت من خلالها دحر الحوثيين.

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مصراوي Masrawy

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