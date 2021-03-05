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وفاة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار.. والكنيسة تعلن موعد ومكان صلاة تجنيزه

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وفاة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار.. والكنيسة تعلن موعد ومكان صلاة تجنيزه وفاة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار.. والكنيسة تعلن موعد ومكان صلاة تجنيزه

مصراوي Masrawy

11:45 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

توفي فجر اليوم، مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس ستقام في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.

وتقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار المستجد.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وولد الأنبا أثناسيوس عام ١٩٤٨ بمدينة أوسيم، الجيزة باسم ادوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون يوم ٧ ابريل ١٩٧٥، وترهب بالدير ذاته يوم ٣ مايو ١٩٧٥ باسم الراهب موسى السرياني، ثم نال درجة القسيسية في ٣ يناير ١٩٧٨ .. رتبة القمصية في ٢٤ اغسطس ١٩٨٠. وسيم أسقفًا يوم ٩ سبتمبر ٢٠٠١.

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