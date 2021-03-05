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بعد حدوث ثقب بخزان الوقود.. مستشار "الوزراء" يعلن نجاح جهود إنقاذ طاقم مركب "نعمة الله"

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بعد حدوث ثقب بخزان الوقود.. مستشار "الوزراء" يعلن نجاح جهود إنقاذ طاقم مركب "نعمة الله" بعد حدوث ثقب بخزان الوقود.. مستشار "الوزراء" يعلن نجاح جهود إنقاذ طاقم مركب "نعمة الله"

مصراوي Masrawy

11:38 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنقاذ طاقم صيد مركب "نعمة الله" بالكامل، والتى تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالموضوع الخاص بإنقاذ طاقم المركب، تم إنقاذ الطاقم بالكامل في تمام السابعة صباحا تقريبا، بالتعاون مع أجهزتنا و رجالتنا اللى مبيناموش، وتم نقلهم إلى الشاطئ وما زال المركب شاحط بالشعب المرجانية، تحيا ".

كان طاقم مركب :نعمة الله" أرسل استغاثة تفيد شحوط المركب بسبب ثقب في خزان الوقود، قرب جزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، وكانت قادمة من السويس.

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