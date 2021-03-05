وفاة اللواء أحمد رجائي مؤسس وحدة 777 عن عمر يناهز 83 عاما

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، اللواء أحمد رجائى عطية، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، و مؤسس الفرقة 777 بالقوات المسلحة، وهو من مواليد عام 1938، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958م، وعمل في الجيش بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية، وأنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر، واشترك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو، كما أسس جمعية الثقافة المصرية، وله العديد من القصائد الشعرية.

ونعت مونيا حفيدة اللواء أحمد رجائي جدها قائلة:"حبيبي جدي البطل اللواء أحمد رجائي عطية في ذمة الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وتابعت حفيدة اللواء أحمد رجائي:"هتوحشني أوي و هيوحشني صباحك كل يوم الصبح، كانت أحلى حاجة و لمتنا كل جمعة وتغني لنا أحلى الأغاني، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب".

وحصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر تقديرًا لاستبساله في العمليات الخاصة، ومن الرئيس أنور السادات لتفوقه في العمليات الخاصة، ونوط التدريب من الدرجة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر، ونوط الواجب العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر لتفوقه في عدد من العمليات الخاصة، وسام النجمة العسكرية من الرئيس أنور السادات والترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم عام 1971 لتفوقه في العمليات الخاصة، ووسام منظمة سيناء العربية.