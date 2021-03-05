بعد توقف 8 سنوات.. تصدير 6 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش للمغرب

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن مغادرة السفينة URANUS المتجهة إلى المغرب بحمولة 6 آلاف طن من الأسمنت الأبيض المعبأ من سيناء، بعد عمليات الشحن لمدة 48 ساعة متواصلة من العمل داخل الميناء، وذلك في إطار استمرار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام من الميناء منذ إعادة تشغيله في يناير الماضي، وذلك بعد توقف 8 سنوات.

وأشارت في بيان لها، إلى أن السفينة تعتبر رقم 15 التي استقبلتها الميناء خلال هذه الفترة بعد إعادة التشغيل، والرابعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض المعبأ من قِبل شركة سيناء للأسمنت الأبيض.

من جانبه، قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا، مما استدعى عملية تطويره، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة، لكي يكون قادرًا على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن العمل على تصدير البضائع السيناوية مثل الأسمنت والرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وأكد على أن عمليات التطوير التي تشهدها الميناء تأتي في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس، عبدالفتاح السيسى، وتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية والقوات المسلحة للانتهاء منها خلال عامين، لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أنه الميناء البحري الوحيد بالمحافظة.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن التيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للشركات التى تقوم بالتصدير والتي استفادت منها الشركات بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في أوروبا وشمال إفريقيا، لافتًا أن تصدير 70 ألف طن من المنتجات السيناوية التي تشمل "أسمنت أبيض وأسود وملح" منذ إعادة التشغيل للميناء، وكانت أبرز الدول المستوردة لهذه المنتجات دول: وسيا وسوريا واليونان والمغرب وليبيا.