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لمدة 10 أيام.. خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه بمدينة نصر

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لمدة 10 أيام.. خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه بمدينة نصر لمدة 10 أيام.. خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

11:13 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، مع البدء في تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مياه الشرب لتغذية منطقة مدينة نصر، الأمر الذي يستلزم غلق كلي لمدخل ومخرج الطريق الداعم (الطريق الدائري) تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمي.

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي: "مخرج مدينة الواحة للقادم من ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمي تجاه الطريق الدائري بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 4/3/2021 وحتى 6 صباحا، يوم السبت الموافق 6/3/2021 .. "مدخل مدينة الواحة للقادم من الطريق الدائري تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمي، بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 11/3/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً، يوم السبت الموافق 13/3/2021.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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