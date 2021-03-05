الداخلية تكشف حقيقة سحل طالبة على يد سائق توك توك في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام مركبة توك توك بإحدى الفتيات بالشرقية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمناً اصطدام دراجة نارية توك توك بفتاة أثناء سيرها بالشارع، مما أدى إلى سحلها لمسافة 5 أمتار تقريبا.

وبالفحص تبين اصطدام مركبة توك توك دون لوحات معدنية قيادة سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بإحدى الفتيات (طالبة) أثناء سيرها بأحد الشوارع ببندر فاقوس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد المركبة، وبمواجهته قرر اصطدامه بالفتاة دون قصد، وبسؤال الفتاة أيدت أقواله، وأضافت قيامها بالعدو محاولة اللحاق به ظناً منها بأن هاتفها قد سقط به عرضا، وتم التصالح والتراضي بينهما بناءً على رغبتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.