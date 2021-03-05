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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 7/3/2021، في تسليم ١١٢٨ وحدة سكنية (٤٧ عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021،فى التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الإعلامي، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٢ ويوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٣ و ١٠، يوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٤ و ٦٧، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٥ و ١٦٣، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٦ و ١٩٧، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠٥ و ١٩٨، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٦٤ ويوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٩ و ٧١، يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠ و ٢٠٠، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٦٥ ويوم الإثنين 1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام ٢١ و ٢٠٢ و ٢٠٧، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع،

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١١٨ و ١٠٤، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٩ ويوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢١ ويوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٠٧ و ١٠٣ يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٨ و ١٢٢، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢٧ و ١٢٣، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٨ ويوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٩ و ١١٤، يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١١ و ١٠١، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٥ ويوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٢ و ١٢٦، يوم الإثنين 1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.