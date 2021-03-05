أخبار عاجلة

بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بأرقام العمارات.. الإسكان: بدء تسليم ١١٢٨ وحدة بسكن بحدائق أكتوبر الأحد

Print
بأرقام العمارات.. الإسكان: بدء تسليم ١١٢٨ وحدة بسكن مصر بحدائق أكتوبر الأحد بأرقام العمارات.. الإسكان: بدء تسليم ١١٢٨ وحدة بسكن بحدائق أكتوبر الأحد

مصراوي Masrawy

10:37 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 7/3/2021، في تسليم ١١٢٨ وحدة سكنية (٤٧ عمارة) بمشروع سكن ، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021،فى التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الإعلامي، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٢ ويوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٣ و ١٠، يوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٤ و ٦٧، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٥ و ١٦٣، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٦ و ١٩٧، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠٥ و ١٩٨، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٦٤ ويوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٩ و ٧١، يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠ و ٢٠٠، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٦٥ ويوم الإثنين 1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام ٢١ و ٢٠٢ و ٢٠٧، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع،

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١١٨ و ١٠٤، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٩ ويوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢١ ويوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٠٧ و ١٠٣ يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٨ و ١٢٢، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢٧ و ١٢٣، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٨ ويوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٩ و ١١٤، يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١١ و ١٠١، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٥ ويوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٢ و ١٢٦، يوم الإثنين 1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية